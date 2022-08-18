Türkiye Gazetesi

Değişiklik kapsamında, tebliğin müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin genel ilkelerinin belirlendiği bazı maddelerde düzenlemeye gidildi. Buna göre, bankaların, müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında, ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlülüğü devam edecek.

Buna karşın bankaların, müşterilerin söz konusu akde veya akitlere yönelik esas irade beyanlarını alma yükümlülüğü kaldırıldı. Yeniden belirlenen maddeler kapsamında, müşteriyle yüz yüze görüşerek yapılacak bilgilendirme sonrasında, sunulan ürün veya hizmete ilişkin sözlü bilgilendirme yapıldığına dair ibarenin müşteri tarafından bilgilendirme formuna kendi el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması gerekecek.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRİLMESİNDE DÜZENLEME

Uzaktan iletişim araçları üzerinden sesli veya görüntülü kayıtlar vasıtasıyla da sunulan ürün veya hizmete ilişkin olarak müşteriye bilgi edinme imkanı sağlanacak. Öte yandan tebliğin katılım fonu müşterilerinin bilgilendirilmesine ilişkin bölümünde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda katılım bankalarının da, katılma hesabı veya özel cari hesap açılışı işlemlerinde müşterilerinden hesabın dayandığı akde veya akitlere ilişkin esas irade beyanını alma yükümlülüğü sona erdi.​​​​​​​

BDDK açıkladı: Bankalardan ilk 6 ayda 169,1 milyar lira kar BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziranda 2021 sonuna kıyasla yüzde 27,1 artarak 11 trilyon 713,9 milyar liraya yükseldi. Sektörün ilk 6 aylık dönemdeki karı 169,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BDDK'dan kredi kısıtlama kararında esneme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini açıkladı.