Türkiye Gazetesi

TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ağustos'ta 67 milyar 769 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 101 milyon dolar yükselişle 108 milyar 637 milyon dolardan 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası kararı sonrası dolarda son durum Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası dolar yükselişe geçti. Dolar uzun zamandır. 17.95 bandında hareket ederken faiz kararı sonrası 18.10'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası politika faizini yüz baz puan indirdi Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısında politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi. Merkez Bankası ''Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir'' açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı: Türkiye’nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borç belli oldu Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku haziran ayında %10,9 artarak 134,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 47,7 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 182,5 milyar dolar oldu.