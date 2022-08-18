Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Ağustos itibarıyla 53 milyar 374 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liradan 6 trilyon 569 milyar 302 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 144 milyar 199 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 731 milyar 715 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 936 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Ağustos itibarıyla 6 milyar 487 milyon lira artışla 936 milyar 273 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 352 milyar 496 milyon lirası konut, 26 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 556 milyar 987 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 383 milyon lira artarak 864 milyar 363 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artışla 305 milyar 697 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 131 milyar 78 milyon lirası taksitli, 174 milyar 619 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 633 milyon lira azalarak 162 milyar 5 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 132 milyar 862 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 635 milyon lira artarak 1 trilyon 320 milyar 278 milyon lira oldu.