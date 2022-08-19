Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Karara göre, fabrikaya gümrük vergisi muaﬁ yeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutarı olmaksızın 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği ve azami 74 milyon lira tutarında nitelikli personel desteği sağlanacak. Yatırım, ‘tamamı yeni yatırım’ niteliğinde değerlendirilecek. Filyos Endüstri Bölgesi’nin ciddi yatırımların dan biri olan tesis, Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından hayata geçirilecek. Kurulacağı arazi ocak ayında 49 yıllığına söz konusu şirkete tahsis edilen yatırım, 4 yılda tamamlanacak. Gübre üretim tesisinin toplam sabit yatırım tutarı ise 31,5 milyar lira olarak öngörüldü. Dev yatırım hayata geçtiğinde 50’si nitelikli personel olmak üzere 1.020 kişilik ilave istihdam sağlayacak. Ayrıca fabrikada yılda 581 bin ton üre, 660 bin ton kalsiyum amonyum nitrat, 330 bin ton diamonyum fosfat, 224 bin granül amonyum sülfat ve 60 bin ton da potasyum nitrat üretilecek. Öte yandan Rekabet Kurumunun 7 ayrı gübre fabrikasına yönelik ‘kartelleşme’ soruşturması sürerken, hayata geçirilecek yeni gübre üretimi yatırımlarının piyasayı dengelemesi ve muhtemel kartelleşme faaliyetlerini önlemesi bekleniyor.

Yerli gübre SİHA kadar önemli! Geçen yıl 350 lira olan gübre 3 kattan fazla zamlandı. Stokçu bezdirdi. Sera üreticileri "Yerli gübre artık şart" dedi.

Gübre ve ilaç masrafı yok: Gıda krizine çözüm jeotermal seralar Türkiye 5 bin 400 dekarlık alanda gerçekleştirdiği ‘jeotermal tarım’ ile dünyada ilk sırada yer alıyor. Sektör temsilcileri 30 bin dekar üzerinde potansiyeli bulunan ülkemizin, bu alana yapılacak olan yatırımlarla, tarım ve gıdada yaşanan krizi çözebileceğini belirtiyor.