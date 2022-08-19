Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevﬁ k Keskin “Üretici, sütü her türlü masrafından sonra 7,5 liraya satıyor. Sanayici, üreticiden aldığı sütü fabrikaya götürüyor, oradan markete giden süt 15-16 liraya satılıyor. Arada yüzde 100 fark var. Sanayicinin maliyetleri bizden fazla mı da üstüne bu kadar fark koyuluyor?” dedi. Ulusal Süt Konseyinden çıkan referans ﬁ yatın direkt üreticiye ödenen ﬁ yat olmasını istediklerini ifade eden Keskin “Çiğ sütte litre başına verilen 1 liralık prim desteğinin devam etmesini istiyoruz. Yem desteğinin de örgütler üzerinden verilmesini istiyoruz çünkü sanayici üzerinden verilirse takibi zor olur” diye konuştu.

Uzmanından uyarı: Çiğ süt içmeyin, yumuşak peynir yemeyin! Sıcaklardaki gizli tehlike… Mikroplar üreyip besinlere bulaşıyor Yaz aylarında sıcaklıklar artarken pek çok riski de beraberinde getiriyor. Uzmanlar aşırı sıcaklarda sıkça görülen ancak dikkat edilmediğinde ölüme bile yol açabilen besin zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarıyor. Besin zehirlenmesi yaz mevsiminde oldukça sık görülen hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun nedeni ise sıcak havalarda mikropların besinlerde daha kolay üreyip çoğalabilmeleri. Mikropları içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan besin zehirlenmelerinin çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden geçse de çocuklar, ileri yaştaki kişiler, hamileler ve kronik hastalık taşıyanlar gibi risk grubundaki kişilerde hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabiliyor.

Yüzde 25 indirim yapılmıştı: Et ve Süt Kurumu’ndan karkas et fiyatlarına yeni müdahale Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz hafta kuzu eti fiyatları yüzde 25 indirim yapmıştı. Kurum bugünden itibaren küçükbaş hayvancılıkta karkas et alım fiyatlarını artırdı.