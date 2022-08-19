Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Türkiye genelinde arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan oﬁsler konuta dönüştürülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Resmî Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği ile binalardaki oﬁ s kullanımlı bağımsız bölümlerin, konuta dönüştürülebilmesine imkân sağlandı. Yeni yönetmeliğe göre, Ticaret + Konut parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan oﬁ s kullanımlı bağımsız bölümler, parseldeki toplam konut kullanım oranı yüzde 80’i geçmeyecek şekilde, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüştürülebilecek. Bu sayede; sadece İstanbul’da Konut + Ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1,5 milyon metrekare ülke genelinde ise 4 milyon metrekare oﬁ sin, talep edilmesi hâlinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı. Bu düzenleme ile İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet oﬁ sin konuta dönüşmesi hedeﬂ eniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlemeyi “Konut-kira ﬁ yatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan oﬁ s konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek” şeklinde duyurdu.

DOĞALGAZ HATTI KOLAYLIĞI

Ayrıca doğalgaz hattı bulunan parsellerde yeni yapılacak binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğalgaz tesisatı yapılması zorunlu hâle getiriliyor. Yine mevcut binalarda katı veya sıvı yakıtlı sistemlerde doğalgaza geçiş istenmesi hâlinde tadilat ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılarak bu konuda bazı yaşanan bürokratik süreç basitleştiriliyor. Yapılan bir başka düzenleme ile özellikle sel, su taşkını durumlarında bodrum katlara su dolması hâlinde yaşanan elektrik kaçağı ile ilgili sorunların önlenmesi amacıyla yeni yapılacak binalarda DSİ veya su/kanalizasyon idarelerince tespit edilen taşkın kotunun altına trafo yapılması önleniyor.

Konut ve kira fiyatları için yeni hamle: Bakan Kurum duyurdu Bakan Murat Kurum, İstanbul'da yeni 50 bin konut haberini duyurdu. Kurum, fiyatları düşürecek hamle için yönetmeliğin hazır olduğunu da belirtti.

Murat Kurum tarih vererek duyurdu: Kira desteği artırılıyor yeni konut kampanyası geliyor Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin artacağını açıklayan Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı.