Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ile imzaladığı protokolle HİB üyesi 700’den fazla sağlık kuruluşunun Türkiye varışlı sağlık turistleri için uygun şartlarda hava yolu ulaşım imkânı sunacak. Sağlık turizminde Türkiye’nin gelirini 2023’te 5 milyar dolara ulaştırmayı hedeﬂeyen anlaşmanın imza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve HİB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sağlık amaçlı Türkiye’yi ziyaret eden turistlerden 2021’de 1,6 milyar dolar gelir elde edildiğini, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 68’lik artış yaşandığını belirterek, “Sağlık hizmeti ihracatından 2022’de 2,5 milyar dolar gelir hedeﬂenmektedir. Tam teşekküllü modern hastanelerimiz ve uzman doktorlarımızla ağırladığımız sağlık turistlerimiz sağlıklarına kavuşarak ayrıldıkları ülkemizin adeta fahri temsilcileri olarak sektörümüzün tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar. Temellerini attığımız iş birliği Türkiye’ye gelerek şifa bulan yabancı misaﬁr sayısının katlanarak artmasına hizmet edecektir” dedi.

ESKİDEN ABD’YE GİDİLİYORDU…

Hizmet ihracatında 2023 hedeﬁnin 120 milyar dolar olduğunu anlatan Bolat, bu yıl ABD’den Türkiye’ye gelen turist sayısının 1 milyona yakın olduğunu, eylülde ABD’de bir etkinlik yaparak hedeﬁ 2,5 milyon olarak ilan edeceklerini söyledi. Sağlık turizmiyle ilgili daha aktif olacaklarını, yeni paketleri hayata geçireceklerini dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı: Mesela sağlık turizmi için gelen hastalarımıza özel business class ﬁyatlarımız olacak. Ailesini getirmeyi teşvik edeceğiz. Ailesi geldiğinde ekstra indirimler olacak. Bunların detayları açıklanacak. Mesela önceden insanlar ABD’ye tedavi olmaya gidiyordu. Orada çok pahalı hizmetler var. Bunlardan bir tanesi check-up hizmeti. ABD’nin herhangi bir noktasından İstanbul’a 18-19 saatte kişiyi getiriyoruz. Orada bir kolonoskopi hizmet alabilmesi için 3-4 ay geçmesi lazım. Biz bu hastayı bir hafta içerisinde hem Türkiye’ye getireceğiz hem baştan aşağı tarayacağız. Bir hafta dinlenecek. Tatilini yapacak ve bir hafta sonunda tahlil raporlarını alarak ülkesine dönecek. Bu oradaki insanlar için ulaşılabilir bir rakam olacak. Bu şekilde farklı ülkelere farklı hizmetler sunulacak.

2023 HEDEFİ 1,5 MİLYON HASTA

Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı da küresel sağlık hizmeti ihracatı pazarının büyüklüğünün 100 milyar dolara yaklaştığını belirterek, “Sektör olarak hedeﬁmiz; 2022’yi 1 milyon hasta ve 2,5 milyar dolar gelir, 2023’ü ise 1,5 milyon hasta 5 milyar dolar gelir” ifadelerini kullandı. Yiğitbaşı, Türkiye’ye gelen hastaların kişi başına bıraktığı dövizin 2.250 dolar civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya THY’nin hızına yetişemiyor THY, bütün olumsuzluklara rağmen, pandemi öncesi zirve yılı olan 2019 rakamlarını aştı. Toplam gelirlerini yüzde 43 artırdı, 6 ayda 737 milyon dolar net kâr elde etti. THY İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat "Bahane değil ama, Avrupa'dan uçaklar havalanamıyor. Eleman yok. O uçaklar geç gelince bizim zamanında kalkış oranımız yüzde 91'de kalıyor" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı duyurdu: Yaş sınırında değişikliğe gidiliyor Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırının 39’a çıkarılacağını duyurdu.