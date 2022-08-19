Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

E-Ticaret’te komisyonu kaldıran pazar yeri uygulaması kısa sürede 3 bin üye ve 3 milyon ürüne ulaşmayı başardı. Yıllık üyelik sistemiyle çalışan platform, kargo ve banka tahsilat ücretlerinin üzerine de kâr koymuyor. Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, tüketicinin bu şekilde ürünlere daha erişebilir ﬁyattan erişebildiğini belirterek, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı sonunda 484 bin ﬁrma e-Ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu rakamın 2022 sonunda 600 bine çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’de online satış yapan her ﬁrmayı vartabi.com’da görmek istiyoruz. Vartabi hem tüketiciye hem de satıcıya çeşitli avantajlar sunuyor. Mağazalar sayfalarına kendi ﬁrmalarının kartvizitini yükleyebiliyorlar. Dolayısıyla tüketiciyle satıcı birbiriyle direkt temas kurabiliyor” dedi.

Vartabi ile aynı zamanda ‘dijital imece’ hizmeti verdiklerini dile getiren Soyluoğlu “Bu kapsamda listeleme özelliğini geliştirdik. Listeleme seçeneği ile geleneklerimizden gelen yardımlaşma kültürünü önplana çıkardık. Ayrıca mutluluk listesi özelliğini ekledik. Örnekle anlatmak gerekirse, evlenecek olan bir çift düğünlerini planlarken ya da yeni evlerini kurarken ihtiyaçları olan almayı planladıkları şeyleri Vartabi’de listeliyor. Bu listeyi istedikleri kişilerle paylaşabiliyorlar. Böylece hem gerçek ihtiyaçlar belirleniyor hem de herkes kendi bütçesi ölçüsünde yeni ev kuran çifte destek olabiliyor. Listeleme düğün, baby shower, doğum günü, ev hediyesi gibi her özel gün için oluşturabiliyor. Vartabi’de bir yıl içinde 300 bin liste görmeyi hedefliyoruz.

YURT DIŞINA AÇILACAK

Soyluoğlu, Vartabi’nin hedeﬂ eri hakkında ise şu bilgileri verdi: Mağaza sayımızı bir yıl içinde 25 bine, üye sayımızı 2 milyona, ciromuzu da 1 milyar TL liraya çıkarmayı hedeﬂ iyoruz. Ayrıca 6 ay içinde Asya’da Türk Cumhuriyetlerine ve Orta Doğu pazarına açılmayı planlıyoruz. Aplikasyonumuzu da ekim ayında devreye alacağız. Yurt dışı pazarlara Türk tedarikçilerle girdiğimiz ülkenin dilinde hizmet vereceğiz.

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