ÖMER TEMÜR

Avrupa ve ABD resesyonu konuşurken, Türkiye’de sanayi firmaları kâr rekoru kırıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile bir anda kendini enerji krizinde bulan Avrupa’da sanayi için alarm zilleri çalıyor. Bu dönemde yatırımda gaza basan Türk fi rmaları ise üretimle büyüyor. Türkiye’de öyle bir sektör ve öyle bir firma var ki kapasite artışlarına rağmen Avrupa ülkelerinin talebini yetişemiyor. Daikin Türkiye’den bahsediyorum. Temmuz 2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan ve o zamandan bugüne 27 kat büyüyen Daikin Türkiye, nisan-temmuz ayları arasında rekor bir büyümeye daha imza attı. Söz konusu dönemde cirosunu avro bazında yüzde 33 büyüten şirket, ihracatını da artırarak ülke ekonomisine güçlü bir katkı sağladı. 2021 yılında 451 milyon avro (5,5 milyar TL) ciroyla kapatan Daikin, bu yıl 561 milyon avro (9 milyar TL) ciro hedefl iyor. 2021 yılında 261 milyon avroluk ihracat yapan Daikin Türkiye, yıl sonunda ihracatını da avro bazına yüzde 25 artırarak 322 milyon avroya taşımayı planlıyor.

SATIŞLARIN %75’İ SAKARYA’DAN

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 2022 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek “Nisan ayından temmuz sonuna kadar çok güçlü bir büyüme kaydetti. 4 aylık dönemde ciroda avro bazına yüzde 33’lük bir büyüme elde ettik. Bu oranla Avrupa’nın da dikkatlerini üzerimize çektik” dedi. Bu büyümede yeni yatırımlarının büyük katkısı olduğunu anlatan Önder “Özellikle geçen yıl devreye aldığımız VRV yatırımımız büyümemize çok ciddi bir katkı sağladı. Toplam satışlarının yüzde 75’ini Sakarya Hendek’te bulunan fabrikasından sağladık. Japonya, Belçika ve Çekoslovakya’dan ürün ithal edip satıyorduk. Ancak pandemi öncesinde lokalleşme kararı aldık ve Hendek fabrikamızda ciddi bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik. Ürettim ve lojistik üssü hâline geldik. Fabrikamız teknoloji açısından Japonya ile eş değer. Öyle ki Japonya’daki üretim tesislerinden çıkan ürünlerden bazen daha iyi olabiliyoruz. Çünkü, tesislerimiz, en son teknolojiler ile donatıldı. ‘Türkiye’den teknolojik ürün ithal edilir mi?’ diyen Avrupa bile şu anda Daikin’in Türkiye’de ürettiği ürünleri almak istiyor. Kapasitemizi artırmamıza rağmen o kadar çok talep geliyor ki ancak dört ay sonrasına teslimat yapabiliyoruz. Hâlâ talebini karşılayacak kapasiteye ulaşamadık” diye konuştu.

SAKARYA'YA 80 MİLYON AVROLUK YENİ YATIRIM

2025 yılına kadar Sakarya’da fabrikasına 80 milyon avroluk yatırım planladıklarını belirten Önder “Şu an ısıtma-soğutma sektöründe pazar lideriyiz. Özellikle VRV sistemleri ürünlerinde satılan her üç klimadan biri Daikin marka. Kombide ise yüzde 11 pazar payına sahibiz. Hedefi miz bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak. 2025’te ciromuzu 800 milyon avroya, ihracatımızı ise 500 milyon avroya çıkarmayı hedefl iyoruz. Şu an 1.800 çalışanımız var. 2025’te hedefi miz bu sayı 2.700’e ulaşacak” diye konuştu.

