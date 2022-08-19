Türkiye Gazetesi

Dolar güne 18,08 ile başlayarak, saat 08:53 itibarıyla %0,04 artışla 18,085 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9320, en yüksek 18,1393 seviyelerini gören dolar günü 18,0848 seviyesinde kapattı.

MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI ZİRVEYİ GÖRDÜ

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gitmişti. Bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir kararla 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti. Merkez’in kararının ardından dolar 18.13 ile 2022 yılının zirvesini gördü.

DOLARDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK

Amerikan Doları, 21.07.2022 tarihinde 17,56 ile son bir ayın en düşük, 18.08.2022 tarihinde ise 18,13 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO’DA SON DURUM

Euro güne 18,24 ile başladı. Saat 09:01 itibarıyla %0,05 artışla 18,26 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,18, en yüksek 18,48 seviyelerini gören Euro, günü 18,29 seviyesinde kapattı.

EURO’DA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYE

Euro, 21.07.2022 tarihinde 17,90 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,62 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,26 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sağlığı 5 milyar dolar hedefine uçuracak THY, Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan sağlık hizmetleri sektörünü, 2023’te 5 milyar dolar ihracat hedefine taşımak üzere HİB ile ‘iyi niyet anlaşması’ imzaladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sağlık turizmiyle ilgili daha aktif olacaklarını ve yeni paketleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Ekonomistlerden Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması. Dolar 19,5 lirayı test edebilir Merkez Bankası'nın faizi yüzde 13'e indirmesinin ardından uzmanlardan ilk açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş ve Ekonomist Adil Salepçioğlu, kararın piyasalar için sürpriz olduğunu belirtti. Kurun, döviz satılarak baskılanacağını vurgulayan İslam Memiş, 18 lira üzerinde ataklar görülse bile bunun kalıcı olmayacağını kaydetti. Salepçioğlu ise ekim ayında enflasyon rakamlarını için yüzde 70’lerin telaffuz edilebileceğini belirterek "Kısa vadede dolar 18-18,5 lirayı, ardından ise 19,5 lirayı test edeceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'Beşli çeteye 203 milyar dolar' başlıklı habere yalanlama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine dayandırılarak bir gazetenin manşetinde yer alan "Beşli çeteye 203 milyar dolar" başlıklı haberde yer alan ifadeleri yalanladı.