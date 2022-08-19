Türkiye Gazetesi

Altın madenciliğinde son yıllarda atağa geçen Türkiye, yeni keşiflerle rezervlerini zirveye taşımaya devam ediyor. 2021 yılında 40 ton olan yıllık altın üretiminin, 2023 yılında 50 ton, orta vadede ise 100 tona çıkarılması hedeflenirken, bu doğrultuda araştırmalar sürüyor.

ÇANAKKALE'DE 80 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 milyar dolar değere sahip altın rezervi bulunduğunu açıkladı. Türkiye’deki altın üretiminin yüzde 8’ini gerçekleştirilen bölgede hedefin yıllık 3,5 ton altın üretimi olduğunu söyleyen Bakan Varank, toprak altındaki madenlerin de çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Geçen sene ise Ağrı'da 20 ton altın keşfedilmişti. Sevindiren bir haber de Eskişehir'den geldi.

ESKİŞEHİR'DE 20 BİN ONSLUK ALTIN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Koza Altın, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.

Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır."

1 ONS ALTIN 1750 DOLAR

1 ons altın günümüzde 1750 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk lirasına çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezerv bulunmuş oluyor.

Açıklamada, Koza Altın'ın maden çıkarma maliyetlerini de düştüğünde şirketin cirosuna 2022 yılı için 500 milyon liralık katkı olacağı belirtildi.

Bakan Varank'tan altın rezervi açıklaması: Dünyada 12. sıradayız Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin kanıtlanmış altın rezervinin dünyada 12. sırada olduğunu belirtti.