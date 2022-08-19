Türkiye Gazetesi

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, üreticinin sanayiciye litresini 7,5 TL’den sattığı sütün vatandaşa 15-16 liradan satıldığını belirtti. Konseyinden çıkan fiyatın, direkt üreticiye ödenen fiyat olmasını istiyoruz” dedi. Keskin, TÜİK verileri üzerinden hesaplandığında piyasadaki sütün 7 milyon tonunun kayıt dışında olduğunu anlattı.

“PİYASA FİYATLARI REFERANS FİYATIN ÜSTÜNDE”

Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği referans fiyatla ilgili de konuşan Keskin, konseyin açıkladığı fiyatın üreticinin fiyatı olduğunu hatırlattı. Keskin, “Konseyle sözleşme yapanların referans fiyatı 7,5 lira ama serbest piyasada 8,5 liraya kadar süt satabiliyor. 7,5 lira referans fiyatına soğutma bedeli de dâhil ve şu anda bu para üreticinin cebinden gidiyor. Piyasa fiyatları, referans fiyatın üstünde. Biz referans fiyata zam istemiyoruz. Ulusal Süt Konseyi’nden çıkan fiyatın, direkt üreticiye ödenen fiyat olmasını istiyoruz. Böyle olursa üretici biraz daha rahatlar” diye konuştu.

“PİYASADAKİ SÜTÜN 7 MİLYON TONU KAYIT DIŞI”

TÜİK verileri üzerinden hesaplandığında piyasadaki sütün 7 milyon tonunun kayıt dışında olduğunu anlatan Keskin, “Prim desteği 1 lira olduğunda süt kayıt altına alınmış oluyor. İnsanlar bu destekten faydalanmak için sütünü kayıt altına aldırıyor. Destekleme düşük olduğunda insanlar bu desteği almıyor. 1 lira desteğin devlete de üreticiye de faydası var” ifadelerini kullandı.

Süt fiyatları dizginlenemiyor Çiftlikte 3 lira 20 kuruştan satılan bir litre sütün market fiyatı 10 liraya yaklaştı. Tüketiciler duruma tepki gösterirken, üretici fiyat artışından sanayici ve marketleri sorumlu tuttu