Türkiye Gazetesi

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduğunu kaydetti. Bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine işaret etti.

328 MİLYON 311 BİN 460 TL HESAPLARA YATIRILDI

SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan Yanık, SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 TL destek verildiğini kaydetti. Bakan Yanık, “SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 TL yatırdık” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

146 BİN ÇOCUK YARARLANDI

Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

Bakan Yanık’tan çifte müjde! Doğal gaz ve anaokulu desteği geliyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği program ile 4 milyon haneye 3 milyar TL bütçe ile destek vereceklerini duyurdu. Bakan Yanık, "Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz” dedi.

