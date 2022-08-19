Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi verecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırabilecek.

Bakan Kirişci çiftçiye müjdeyi verdi: 37 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişçi: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."