Türkiye Gazetesi

Hükümet, enflasyonla mücadele etmek için adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak vatandaşın cebini rahatlatmak ve temel ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirime gidildi. 30'dan fazla üründe uygulanan indirim marketlerde kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Ukrayna ziyareti dönüşü gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı bu adımla vatandaşa uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ettiklerini belirtti.

"BİZİM DERDİMİZ PARA KAZANMAK DEĞİL"

Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi olduğunu belirten Erdoğan, "Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki 'Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin.' Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım. Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım" dedi.

"TARIM KREDİ RAFLARINDA ÜRÜN KALMADI"

Muhalefetin Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirim sonrası yaptığı açıklamalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü; 'aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle' falan filan... Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

''TEK DERDİMİZ PİYASAYI BALANSE ETMEK"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. "Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar.

Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek."

Tarım Kredi ilk günde rekor satış yaptı Tarım Kredi Kooperatiﬂ eri, indirimli satış kampanyasının ilk gününde cirosunu yaklaşık 7 kat artırdı.

Tarım Kredi'de indirim sınırlı kaldı Vatandaşlar gıda ürünlerinde indirim uygulamasıyla Tarım Kredi marketlerine akın etti. Ancak indirimin sınırlı kaldığı görüldü. Pirinçte yüzde 28, ayçiçeği yağında yüzde 10 indirime gidilirken, 10 üründe herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.