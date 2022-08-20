Türkiye Gazetesi

Enerji piyasası, Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan belirsizlik, sonrasında gelen karşılıklı yaptırım haberleriyle olumsuz seyirde devam ederek, piyasa değerini yukarı yönlü harekete geçirdi. Söz konusu hareketlenme sonrası akaryakıtta da el yakan artışlar yaşandı. Bir süredir piyasada yaşanan ters yönlü gidişat, art arda indirim haberlerini getirse de döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve brent petrolün varil fiyatında yaşanan artış sonrası akaryakıtta zam haberi geldi. 2 gün önce motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Bu gece akaryakıta bir zam daha geldi. Motorinin litresi 1 lira 7 kuruş arttı.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

Yaşanan son zammın ardından motorinin litresi;

İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa,



İzmir'de 25 lira 20 kuruşa,



Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme: Dikkat zam geliyor… 19 ağustos güncel akaryakıt fiyatları Brent petrol düşüş seyrinde devam ederken uluslararası piyasalarda 96,02 dolardan işlem görüyor. Dolar ise dün Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından zirveyi görerek 18 lirayı aşmıştı. Doların etkisi akaryakıta yansıdı. Araç sahipleri dikkat bu geceden itibaren motorine bir zam daha bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt satışlarında yeni dönem: 'Maktu değil, nispi kar' PÜİS Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin satış fiyatı ne olursa olsun aynı kârı elde etmelerini içeren sistemin değişeceğini açıkladı. Okumuş, uzun süredir bu durumdan şikayetçi olan bayilerin sistem değişikliğine ilişkin talebinin kabul gördüğünü belirtti.