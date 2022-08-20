Türkiye Gazetesi

Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, son dönemlerde arıtma cihazlarına talep artığını belirterek “Özellikle pandemi döneminden sonra maliyetlerdeki artış, plastik madde ﬁyatlarındaki artış ve ulaşım maliyetlerinin atmasıyla damacana su ﬁyatları da arttı. Su arıtma cihazlarına iki katından fazla talep oldu” dedi. Korkusuz, çevre kirliliğinden dolayı doğal kaynak sularının etkilendiğini altınız çizerek, temiz suya erişim için su arıtma cihazlarının kullanılmasını tavsiye etti. Arıtma cihazlarının kalitesi ve özelliklerinin cihaza göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Korkusuz “Arıtma cihazında kullanılan ﬁltrelerin kalitesi çok önem arz ediyor. Ucuz diye kalitesiz cihazları kullanmamak gerekiyor. Karbon miktarı yeteri kadar yüksek ve granülleri iyi olan gümüş iyonlu ﬁltre kullanılan sağlıklı arıtma cihazınız varsa; parçacıkları, ağır metalleri ve bakterileri ﬁ ltre sayesinde tutabilirsiniz. Bu sayede sağlıklı su içebilirsiniz. Bu suyun insan vücuduna faydaları saymakla bitmez” diye konuştu.

Damacana suyun etkilerinden bahseden Korkusuz, sözlerine şöyle devam etti: Damacana veya plastik pet şişe kullanıyorsanız eğer kimyasal maddelerle karşılaşmış olursunuz. Bu durumda polikarbon zamanla suya karışır. Fenoller denilen kimyasal madde bir aylık damacana su kullanımında vücutta 20 kata kadar artış gösterdiği biliniyor. Bundan dolayı hormonlar da oldukça etkileniyor. Dolayısıyla kanser riskini artırıyor.

Arıtma tesisi olmayan belediye kalmayacak Atık su arıtma tesisi sayısı 1.176’ya çıktı. Hizmet verilen nüfusun oranı yüzde 89’a ulaştı. 2023’te hizmet almayan kalmayacak.

Damacana 30 TL'ye kadar yükseldi: Arıtma cihazlarına talep artıyor SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz "Bir hanenin damacana su harcaması, yılda 4 bin 600 TL’ye kadar yükseldi. Pek çok kişi artık ömür boyu kullanabileceği su arıtma cihazlarını tercih ediyor" dedi.