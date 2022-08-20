Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bir yandan yer altındaki değerli madenler gün yüzüne çıkarılırken diğer yandan yastıkaltındaki altınlar ekonomiye kazandırılıyor. İstanbul Altın Raﬁ nerisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, bu kapsamda yıllık 100 ton yastıkaltındaki altını ekonomiye kazandırmayı hedeﬂediklerini bildirdi. İAR olarak bu alanda 12 yıldır çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Esen, Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle Kuyumcu Altın Değerleme Sistemini (KAD-SİS) hayata geçirdiklerini anlattı.

Ayrıca bir adım ileri giderek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Fiziki Altın Tasarruf Sistemi (FATSİ) ile iş birliğine gittiklerini dile getiren Esen “KADSİS projesi kendisini ispatladı. 2 yılda tek bir müşteriden şikâyet almadık. Bizim amacımız reklam yapmak değil tanıtım yapmak, çünkü biz ürün satmıyoruz. Biz halka bir hizmet sunuyoruz. Halkın sistemi doğru anlamasını sağlamak için çalışıyoruz. Yastıkaltındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan altın bankacılığı çalışmaları kapsamında 12 yılda yaklaşık 120 ton altın toplandı. Bu çalışmalar devam ettikçe ve net bir şekilde bilgi aktarıldıkça bu yıl 10 ton toplanır, sonra 30 ton, sonra 100 ton. Hedeﬁ miz yıllık 100 tona çıkabilmek” ifadelerini kullandı.

KAD-SİS projesinde 5’i kamu toplam 9 bankanın bulunduğunu, bu sayıyı 15’e kadar ulaştırmak istediklerini belirten Esen, tüketiciye geniş bir yelpazede hizmet vermek için şu anda 72 ilde 250 olan altın değerleme noktası (ADN) sayısını da 81 ilde 1.000’e çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Esen, geçen yıl bir yılda toplanan altın miktarının 2,5 katına bu yılın ilk 5 ayında ulaşıldığı bilgisini vererek “Bu, nasıl bir ivme kazandığımızın çok ciddi bir göstergesi. Tanıtımların tamamlanmasıyla bu rakam hızlanarak devam edecektir” dedi. Esen, Türkiye’nin altın konusunda dünyada ilk 5’te, kuyum sektöründe ise ilk 3’te yer aldığına dikkat çekerek “Türkiye’de madenlerden 40-50 ton civarında altın çıkıyor. Geçmişte 20-30 tondu. Sadece İAR olarak yıllık üretim kapasitem 1.000 tonun üzerinde. Dolayısıyla 40 ton hiç kimseye yetmez. Bu anlamda bizim muhakkak altın ham maddesine ihtiyacımız var. Bu da ne demektir, ithalat yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin cari açığındaki önemli unsurlardan biri de altın ithalatı. Yastıkaltından ne kadar çok altın çıkarsa, o kadar az ithalat, çok ihracat, ekonominin canlanması demek. Bu yüzden biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu anlamda yapılacak şeyler sonsuz devam edecek” diye konuştu.

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