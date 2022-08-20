Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Hazırlanan taslağa göre daha önce süresiz düzenlenen ticari taşıt mesleki yeterlilik belgeleri 5 yılda bir yenileyecek. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine yenileme eğitimi ve yenileme sınavı zorunluluğu getirilecek. İçişleri Bakanlığının düzenlemesine paralel olarak B sınıfı sürücü belgesi ile mesleki yeterlilik belgesi alanların kullanacakları araçlar sınırlandırılacak. Eğitimden ve sınavdan muaf olarak düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerinin muaﬁ yet uygulamasının kaldırılacak. Ulaştırma bakanlığının hazırlıkları arasında ticari araç sürücü yaş sınırlaması ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması da bulunuyor. Öte yandan bakanlığın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, elektrikli scooterların seyir ve kullanım bilgilerinin izlenebilmesi için Coğraﬁ Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yeni bir e-Scooter projesi de hazırlandı. Proje test işlemlerinin ardından kullanıma açılacak.

MEB duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor Millî Eğitim Bakanlığının ehliyet sınavlarında aldığı yeni uygulama kararı ile ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısı adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10’unu oluşturacak.

Bakan Soylu duyurdu! Ehliyet ve aile cüzdanlarında yeni çalışma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenebilmesi gibi kimliklerin de ehliyete yüklenebileceği yeni bir çalışmanın başlatıldığını, aile cüzdanlarında da bir takım değişikliklere gidileceğini duyurdu.