Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Grubu’nun konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 46 artışla 12,5 milyar TL’ye çıkardığını açıkladı. İkinci çeyrek ﬁnansal sonuçlarının detayları paylaşan Erkan, “Şirketimizin FAVÖK’ü yüzde 45,1 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyrek net kârımız da yüzde 67 artarak 1,9 milyar TL’ye ulaştı. 2022 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdürdük. Bu çeyrekte eklediğimiz 579 bin yeni müşteri ile Haziran sonu itibarıyla toplam 1,2 milyon yeni müşteriye ulaşarak ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedeﬁni ilk 6 ayda aştık. Fiber yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 284 bin yeni hane erişimiyle toplam ﬁber hane erişimini 5 milyona ulaştırdık. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapımız sayesinde herkes için erişilebilir kılarak, bu sayede 2 milyon ﬁber müşteriye ulaştık. Turkcell’in Dijital OTT servis gelirleri yıldan yıla yüzde 56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Lifebox’ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 büyüdü ve 1,6 milyona erişti. TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Burada da ayağımızı gazdan çekmiyoruz, tüm hızla yatırım yapmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

SİGORTA ALANINA GİRİYOR

Sigorta teknolojileri alanına gireceklerini duyuran Murat Erkan, önümüzdeki günlerde bunun duyurusunu yapacaklarını dile getirdi. Erkan, dijital bankacılık için şirket kurulumu başvurusu yaptıklarını, şirket kurulunca bankacılık başvurusu yapacaklarını da bildirdi. Erkan, “Hedeﬂerimiz çok yüksek. Sadece Türkiye’nin değil diğer ülkelerde de lider oyuncu olmak” dedi.

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