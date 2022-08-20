Türkiye Gazetesi

En önemli temel gıda çeşitlerinden biri olan mısır bu sene çiftçiyi sevindirdi. Çukurova’da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye’de mısır hasadı başladı. Düziçi ilçesinde mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasadın bereketli geçmesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Dekarda yaklaşık 1400 kilo dane mısır alan çiftçiler hasadın verimli başladığını bundan dolayı da memnun olduklarını söyledi.

'HASADIMIZ ÇOK İYİ GİDİYOR'

Hasattın verimli geçtiğini ifade eden çiftçiler, “2022 yılı mısırda hasat dönemi başladı. Verimlerimizde gayet iyi durumda. Dönüme 1300-1400 kilo mısır alabiliyoruz. Hasadımız devam ediyor. Hasadımızda çok iyi geçiyor. Verim çok güzel. Bu şartlarda verim bizi kurtarıyor. Hasattan çok memnunuz” dediler.

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