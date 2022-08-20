Türkiye Gazetesi

Ağustos ayının başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı'ndan önemli kararlar çıktı. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, ev sahibi yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ay detaylarını duyuracağı proje ile son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesi bekleniyor. Ayrıca bu projede şehit yakınlarına, gazilere ve emeklilere ayrılan özel kontenjan gibi ilk defa evlenen gençlere de kota ayrılacak, gençler de projeden faydalanacak.

SOSYAL KONUT SINIRI 14 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine sayılı günler kala başvuru için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlara uygun fiyatlı konut sağlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) projelerine başvuran alt gelir grubuna yönelik şartlar da yeni proje ile güncelleniyor.

Sosyal konutlara başvurmak için daha önceden 10 bin TL olan aylık hane halkı geliri sınırı yeni düzenleme ile 14 bin liraya çıkarılırken, İstanbul’da ise gelir şartı 16 bin lira olarak güncellendi.

TOKİ ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

- 25 yaşını doldurmuş olma

- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olma veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma.

- TOKİ’den konut satın almamış olma ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olma

- Hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.

-Ayrıca TOKİ’nin konut projelerinde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınıyor. Bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirleniyor.