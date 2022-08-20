Türkiye Gazetesi

Zincir marketlerin tekelini kırmak ve vatandaşların fahiş fiyatlar karşısında korumak için düğmeye basan hükümet, Tarım Kredi Kooperatif marketleri için yeni bir yol haritası çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yurt genelinde hizmet veren 1400 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sayısı 2500’e çıkartılacak. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni başlatacağı franchise modeli ile kısa sürede bin market daha açacak.

TARIM KREDİ ÇATISI ALTINDA TOPLANACAK

Sabah'ın haberine göre, Tarım Kredi'nin franchise modeli ile açtıracağı marketlerin adının KoopmarkeT olarak planlandığı öğrenilirken, kendi bünyesindeki marketler ise KooperatiF market adıyla devam edecek. Tarım Kredi'nin bu kapsamda yakın zamanda franchise modeli kurarak bununla da geleneksel kanaldaki market ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi.

AİLE MARKETLERİ TARIM KREDİ MARKETLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bayilik modeliyle Türkiye'de şu anda sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin bir kısmının da öncelikli olarak Tarım Kredi marketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Anlaşma sağlatılması halinde açılacak bu bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak. Aynı zamanda 1000-1500 metrekare büyüklüğünde KoopgrosS'ların açılmasına da hız verilecek. Yaklaşık 400-500 bin nüfusun olduğu şehir merkezlerinde KoopgrosS'lar açılacak.

DEPO SAYILARI DA ARTTIRILACAK

Tarım Kredi, marketlere ürün tedarikinin daha hızlı sağlanması için lojistik merkezlerinin sayısını da artıracak. Bu kapsamda mevcutta İstanbul Avrupa ve Anadolu, İzmir, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Bursa, Sivas'ta yer alan lojistik depolarının sayısı artırılarak yılsonuna kadar 20 depo sayısına ulaşılmış olunacak.

Bir diğer kamu iştiraki olan PttAVM.com ile daha önce online satışa başlayan Tarım Kredi, PttAVM'nin yanı sıra kendi kuracağı sanal kanallarla da internetten satış yapacak. Tarım Kredi Market ürünlerinin sanal ortamda satılmasına imkân verecek KoopgeL ve KoopsanaL kısa sürede devreye alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi marketleriyle ilgili yeni talimat: Sayıları artırılacak Ukrayna ziyareti dönüşü gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif'e ait market ve depo sayısının hızla artırılacağını açıkladı. "Şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı" diyen Erdoğan, "Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek" ifadelerini kullandı.