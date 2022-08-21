Türkiye Gazetesi

Pandemide yabancıya satışta şok yaşayan Avrupa ülkeleri 2021 toplamında yaralarını sardı. İspanya, 2021’de yabancılara 60 bin 946 konut satışı gerçekleştirdi. Bu yıllık toplam satıştan (674 bin) yüzde 9 pay anlamına geliyor. Portekiz ise 2021’i 190 bin ev satışı ile tamamladı. Bunun yüzde 11’ini yabancılar satın aldı.

Yabancıya satış oranının İspanya’da yüzde 9, Portekiz’de yüzde 11 olduğuna dikkat çeken Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal “Kanada’da açıklanan son veri 10 evden birini yabancının aldığını gösteriyor. Amerika’da yabancıların alım adedi 100 bin bandının yukarısında. Almanya, İtalya gibi ülkelerde de bu oran yüzde 9-10’lar seviyesinde. Türkiye’de ise 2021’de 1,5 milyon konut satışının 58 bin adedi yabancıya satıldı. Yani toplam satıştan alınan pay yüzde 4 seviyesinde. Bir başka deyişle Avrupa’da yabancıya satış oranı Türkiye’nin iki katı. Ülkemizde konuta yerli talebi çok çok fazla” dedi.

Fiyat artışlarıyla yabancıya satış arasında doğrudan bağlantı olmadığını rakamlarla vurgulayan Akbal “Mesela 2021 ortalamasına baktığımızda Burdur’da yabancıya satış hiç yok. Ülke genelinde konut ortalama değerlenmesi yüzde 60 seviyesindeyken, Burdur’da ise yüzde 69 değerleme yaşanmış. Mesela 2021’te Kilis ve Adıyaman’da yüzde 66, Çanakkale’de yüzde 67 artış yaşanmış. Buna karşılık yabancıya satışın olduğu Ankara’da artış ortalamanın altında kalmış, yüzde 56 olmuş. İstanbul’da artış yüzde 63 seviyesinde. Öte yandan yabancıya konut satış oranlarına şehirsel bazda baktığımızda İstanbul’da yüzde 9, Bursa, Gaziantep, Ankara gibi şehirlerde yüzde 2 seviyelerinde. Türkiye’de yabancıya konut satışı fiyatı etkileyecek veya piyasayı Avrupa’daki gibi etkileyecek seviyede değil. Ancak konut enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu sağladığı primle gösteriyor. Yerli yatırımcı artan konut kredi maliyetlerine rağmen talebini azaltmayarak bu primi gördüğünü de vurguluyor” diye konuştu.

Konut sektörüne öğrenci dopingi Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler şimdi de kalacak yer arayışına girdi. KYK yurt başvuruları önümüzdeki haftadan itibaren alınmaya başlıyor. Yurt kapasitesinin az olduğu bölgelerde ise öğrenciler kiralık daireleri tercih ediyor.

TOKİ konutlarına başvuracaklar dikkat! Alt gelir rakamları güncellendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi' için geri sayım sürüyor. TOKİ tarafından yapılacak olan konutlara başvurmak isteyen alt gelir grubuna yönelik şartlarda değişikliğe gidildi. Sınır 10 bin liradan 14 bin liraya yükseltildi.