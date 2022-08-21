Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın boru döşeme işlemleri devam ederken, bir yandan da sismik araştırmalar sürdürülüyor. Sondaj ve araştırma çalışmalarının hızlanması amacıyla son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi ﬁ loya katıldı, eldeki diğer gemilerde de güçlendirme yapılıyor. Bu kapsamda Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 5 yıllık zorunlu bakım, ekipman ve yazılım modernizasyonu için faaliyetlerine ara verdi. Birkaç aydır İstanbul’da bakımda bulunan gemi, geçtiğimiz günlerde de Zonguldak’taki Filyos Limanı’na demirledi. Son aşamasına gelinen modernizasyon çalışmalarının ardından Oruç Reis gemisinin sismik veri toplama kapasitesi, 4x6.000 metreden 4x8.100 metreye çıkarılacak. Böylece gemi, petrol ve gaz potansiyelinin tespiti için 20 yılda toplayabileceği veriyi 8 yılda tamamlayabilecek. Ayrıca sismik veri toplama kapasitesinin artırılması sayesinde daha çok 3 boyutlu projelerde kullanılmaya başlanarak gemiye, operasyon kabiliyeti ile daha derin hedeﬂ eri ve özellikle tuz-altı derin hedeﬂ eri haritalandırma kabiliyeti kazandırılacak.

AKDENİZ’DE 8 DERİN SONDAJ TAMAMLANDI

Bugüne kadar denizlerdeki sismik veri toplama çalışmalarında öncelikle millî gemiler Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri kullanıldı ve eş zamanlı sismik veri toplama faaliyetleri yürütüldü. Bu kapsamda Karadeniz’de deniz altına boru serimi devam ederken, 2018’den bu yana Akdeniz’de ise 8 derin deniz sondajı planlanan takvim çerçevesinde tamamlandı. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi ise Karadeniz’de çalışmalarını sürdürüyor. Gerek kuyulardan elde edilen gerekse de yeni toplanan sismik veriler ışığında jeolojik model güncellenerek belirlenen diğer yüksek potansiyelli alanlarda faaliyet gösterilmeye devam ediliyor.

REKORLARIN PROJESİ TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Karadeniz doğalgazında çalışmalar aralıksız sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinin yapımının devam ettiğini belirterek “Son olarak, gazı taşıyacak boruların seriminde de ciddi aşama kaydedildi. Castorone gemisi, 170 kilometrelik hattı bitirmek üzere. Önümüzdeki günlerde gazı taşıyacak boru serimini tamamlamış olacağız. Şu ana kadar sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla, dünyada kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje olarak rekorlar kitabına girmiş olacak” dedi.

Oruç Reis’i özel sektör işletecek Türkiye’nin ilk yerli ve millî araştırma gemisi Oruç Reis, artık özel sektör tarafından işletilecek.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.