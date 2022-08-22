Türkiye Gazetesi

Piyasalarada yaşanan dalgalanma altın fiyatlarını düşürdü. Yükseliş trendine giren dolar sonrası ons altın fiyatı 1743 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 108 seviyesinin üzerine çıkması da bu gerilemede etkili olan faktörlerden biri oldu.

FED'İN TAVRI BELİRSİZ

Fed'in 20-21 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına da odaklanan piyasalarbelirsizlik oluştuğu için yön bulmakta zorlanıyor. En çok da bu durumdan altın etkileniyor.

Analistler ons altının 1744 dolar seviyelerinde kalmasını önemli olarak vurgularken bu seviyenin altına inilmesi halinde 1730 dolara gerileme olabileceğine açıkladılar. Tersi durumda ise 1762 dolara doğru yükseliş olabileceğini vurguladılar.

22 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

1.024,17

1.031,83

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.017,77

1.018,01

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.747,47

1.747,85

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.628,44

1.664,45

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.513,75

6.637,44

YARIM ALTIN FİYATI

3.246,70

3.328,90

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.513,75

6.637,44

ATA ALTIN FİYATI

6.793,88

6.962,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

929,99

964,74

Altın ve gümüşte kritik uyarı! İslam Memiş ‘Ağustos ayı son şans’ dedi eylülü işaret etti Piyasaların gözü bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Beklentiler faiz kararının değişmeyeceği yönünde…Finans Analisti İslam Memiş piyasalarla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Bu defa gümüş içinde uyarıda bulunan Memiş, “1 Eylül itibari ile yükseliş altın ve gümüş tarafında bekliyorum” dedi.

Son bir yılda getirisi yüzde 100'ü aştı! Altın için kritik açıklama: Daha parlak günler uzak değil Artan enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler karşısında varlıklarını korumak için yeni yöntemler arayanlar, gayrimenkul ve arazi satın almak ile sıfır araç alıp ikinci el olarak daha yüksek fiyata satmak gibi farklı yöntemlere başvuruyor. Tasarrufların nasıl değerlendirilebileceğini yorumlayan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, mevcut koşullarda en iyi yatırım aracının güvenli liman olan altın ve gümüş olacağını belirtti. Öngel, "Gram altın için dünya ekonomisindeki resesyon ihtimalinin güçlenmesi ile birlikte daha parlak günler uzak olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Altın, gümüş, kripto... İslam Memiş 'patlama olacak' deyip tarih verdi: Bu hafta boyunca sizi uyardım Dünyada meydana gelen gelişmeler ve ekonomik olaylar sonrası dalgalanan altın fiyatlarına dair açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih verdi, bu kez de altın, gümüş ve kripto para için uyarılarda bulundu. "TL'yi nasıl değerlendiririm?" sorusuna cevap veren Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ile ekonomi piyasasına dair merak edilenleri anlattı.