Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Temmuz'da fındık alım fiyatlarını açıklamış ve buna göre fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödeneceğini duyurmuştu. Toprak Mahsulleri Ofisi ise 22 Ağustos yani bugün alım yapılacağını açıklamıştı.

Fındık üreticilerinin beklediği gün geldi ve alımlara bugün başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

RANDEVU ALINARAK ALIM GERÇEKLEŞİYOR

TMO, önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevularını alan üreticilerden, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan alıyor.

REKOLTE 240 BİN

Ordu Valisi Tuncay Sonel, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi. Yetkililerden bilgi alan Sonel, gazetecilere, fındığın yöre halkı için oldukça önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayarak, "Halen büyük bir keyifle fındık bahçelerinden ürünlerin hasadı sürüyor" dedi.

Ordu'da fındık rekoltesinin 240 bin ton olduğunu ifade eden Sonel, "Bugün itibarıyla TMO, Ordu'da fındık alımlarına başladı. Öncelikle sezonun, tüm üreticilerimize ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE FINDIK ÜRETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ'

Sonel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında açıkladığı fındık fiyatının, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Sonel, "Ülkemizde de Ordu ilk sırada. Dekarda 250 kilograma kadar verim aldığımız bahçelerimiz oldu. Burada emek gösteren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini de kutluyorum" sözlerini paylaştı.

Sonel, TMO'ya ilk fındık getiren üreticinin ürün analizinin yapıldığı bilgisini de vererek, "Üreticimizin randıman kalitesi 53 geldi. Bu ürünün fiyat karşılığı ise 55,12 lira oldu. Üreticimiz bahçesine bakım yaptığı zaman randıman da iyi oluyor" açıklamasında bulundu.

TMO 2021 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 25.5 lira ile 27 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı.

TMO tarih vererek duyurdu! Kabuklu fındık alımlar fiyatları açıklandı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Buna göre 22 Ağustos'ta başlayacak alımlarda kilogram başına Giresun kalite için 53 lira olarak belirlendi.

TMO Genel Müdürü Güldal: İndirimli ürünlerimize vatandaş ilgi gösteriyor TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ürünlerin piyasaya göre yüzde 50’ye varan indirimlerle satıldığını söyledi. Güldal “Özellikle hububat ürünlerinde tüketicilerimizden ciddi rağbet görüyoruz” dedi.

TMO, buğdaya 400 arpaya 200 TL daha verecek Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatlarını güncelledi.