Türkiye Gazetesi

TÜPRAŞ’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla mevcut bakım planına göre, Hydrocracker Ünitesinde 4 hafta süreyle (19 Ağustos -15 Eylül), Coker Ünitesinde de optimizasyon amaçlı olarak duruşun ilk iki haftasının ardından üretime ara verildiği belirtildi.

Üretime ara verilen dönemde İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmemektedir. Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin son olarak 15 Ağustos'ta kamuya açıklanan 2022 yılı 'Geleceğe Yönelik Beklentiler' üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir. Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı gündeme gelebilecektir."

Türkiye’nin en büyüğü TÜPRAŞ Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde TÜPRAŞ, zirvedeki yerini 2021’de de korurken, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 500 firmanın üretimden satışlarının yüzde 73,8’lik artışla 2 trilyon lirayı aştığını, bunda ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenmenin etkili olduğunu söyledi.

Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050'ye kadar 10 milyar doları bulacak Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2035'e kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2050'ye kadar ise toplamda 10 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

TÜPRAŞ, liderliği EPİAŞ’a kaptırdı Fortune 500 Türkiye Araştırması’na göre pandeminin etkisiyle sanayi firmalarında son 10 yılın en düşük büyüme oranları görüldü, TÜPRAŞ, uzun bir aradan sonra liderliği EPİAŞ’a kaptırdı.