Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Kritik toplantı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere müjde veren Erdoğan "Mısır alım fiyatı ton başna 5 bin 700 TL oldu." dedi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik. Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Lirası çağrısı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda vatandaşlara Türk Lirası çağrısında bulundu, işte gündeme dair son dakika açıklaması ve detaylar...

Erdoğan'dan kazada ölen Ekinci'nin ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesiyle telefonda görüştü. Erdoğan, aileye baş sağlığı diledi.