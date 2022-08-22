Türkiye Gazetesi

Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, çalışanlara ortak bir e-Posta gönderdi. Söz konusu e-Postada, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığı belirtildi. Ford'un yeni teknolojileri benimserken çalışma şeklini değiştirdiğine işaret edilerek, kaynakların yeniden düzenlendiği bildirildi.

Farley ve Ford "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse bütün yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor." değerlendirmesi yaptı.

FORD'UN HİSSELERİ YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceği belirtilerek, işten çıkarmaların çoğunlukla ABD, Kanada ve Hindistan'da gerçekleşeceği kaydedildi. Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

ELEKTRİKLİ ARACA AĞIRLIK VERECEK

Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı. Elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.

Ford yöneticisi Elon Musk’ı tiye aldı: 'Bundan bir tane al' Otomobil üreticisi Ford, ABD merkezli bir diğer büyük şirket DTE Energy ile ortaklık kurarak, ‘ABD tarihinde bir elektrik şirketinden en büyük yenilenebilir enerji alımı’na imza attı.

Ford, 49 bin aracı geri çağırdı... Acil uyarı yayınlandı: Hata var! Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil üreticisi Ford, Mustang Mach-E model araçlarında bir hata keşfetti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 49 bin araç güncellemeler için geri çağrılıyor.

Ford'dan akılalmaz teknoloji! Frene basmaya bile gerek kalmayacak: Yaya bölgelerinde kendiliğinden yavaşlayacak ​Otomobil üreticisi Ford, güvenliği artırmak için belirlenen alanlara girildiğinde araçların hızını otomatik olarak sınırlayan yeni teknolojiyi test ediyor. Şirket, internet bağlantısı olan araçlarda gerçek dünyadaki yol haritalarına dayanarak oluşturulan sanal coğrafi sınırları gösteren teknolojiyi kullanıyor.