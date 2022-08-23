Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan infograﬁkte, şu bilgilere yer verildi: 2002’de net asgari ücret 164,6 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 33,1 lira, bu tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 20,1, 100 metreküp doğal gaz 42,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 25,6. 2022’de net asgari ücret 5.500 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 289,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 5,3, 100 metreküp doğalgaz 472 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 8,6.
Romanya'da enerji krizi: Fabrika üretimi durdurdu Romanya’nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu. Çalışanların iş sözleşmelerinin bu süre içinde askıya alındığı ve yürürlükteki yasal hükümler ile toplu iş sözleşmesine göre maaşlarının yüzde 75'inin ödeneceği belirtildi.