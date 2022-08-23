Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de ekonomi gündemine ilişkin soruları cevapladı. Bakan Nebati, dar gelirliler için 2 yeni destek çalışmasının tamamlandığını ve yakında açıklayacaklarını duyurdu. Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeyi payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirlilere iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

"KREDİ FAİZLERİ MB FAİZİNE YAKINSAYACAK"

Ticari kredilere faiz sınırı ile ilgili konuşan Nebati, "Bu adım ile faizlerde gerileme hedeflendi. 2021'in 20 Aralık'ında Türkiye Ekonomi Modeli açıklandı. Atılan adımların ve en son cuma günü alınan tedbirlerin bir arada düşünülerek yola çıkılması lazım. Merkez Bankası ile ticari kredi faiz oranlarında makas açılmış durumda. Yüzde 23'e kadar faiz oranlarını kullanan finansal sektör karşılık ayırmasına gerek yok. Yüzde 23'ü aşarsa yüzde 20'lik bir zorunlu karşılık var. Yüzde 29'u aşarsan yüzde 90'lık yeni bir menkul kıymet koyacaksın. Bankalar pazartesi itibarıyla menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdılar. İki ve 10 yıllık tahvil faizlerinde tarihi düşüş trendini yakalamış olduk. Menkul kıymetlere olan ihtiyaçla hazinenin borçlanma oranı düşmüş oluyor. Büyük ihtimalle kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı konusunda beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL KREDİLERDE SIKINTI OLMAZ"

Bakan Nebati konuşmasının devamında şu şekilde konuştu;

Bireysel kredilerle ilgili kullanımda sıkıntı olacağına ihtimal vermiyoruz. Amacımız yatırımların artırılması yönünde kredi vermek, öbür tarafta da bireysel tüketicilerin her türlü desteğini sağlama için geri adım söz konusu olmayacak.

"CARİ AÇIKTA SIKINTI YAŞAMAYIZ"

2021 yılında cari açık 13 milyar dolar. Türkiye sıkıntı yaşamadan bunu atlattı. Türkiye ödemeler dengesini karşılama konusunda sıkıntı yaşamadı, yaşanmayacak. 2022 haziranda 32,7 milyar dolar cari açığımız var. 6 aylık süreçte cari açık 45 milyar dolar seviyesine gelsin. İlk 6 ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Bundan sonra karşılaşabileceğimiz 13 milyar dolar. Türkiye bunu çok rahat bir şekilde karşılar.

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