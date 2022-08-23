Türkiye Gazetesi

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,50 ve holding endeksi yüzde 1,33 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.112,88 puana taşıdı.

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.120 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsada rekor! Tüm zamanların en yükseği Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,01’lik yükselişle, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Merkez Bankası ve Borsa İstanbul açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti" dedi

Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor işlem hacmi ile yüzde 1,34 değer kazanarak, 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.