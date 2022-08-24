Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirterek, düzenlemenin ocak ayında Meclis’te olacağını söyledi. Bilgin “Aralık’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Ocak başında Meclis’te olur. Bizim kendi şartlarımıza uyan bir formül olacak, başka yerde yok. Örneğin Almanya’da insanlar 62 yaşında müracaat ediyor, ‘maaşımdan kesinti yapın’ diyor. Bizde 62 yaş varsa EYT diye bir sorunumuz olmaz” dedi.

KÇÖ MAĞDURİYETİ ÇÖZÜLECEK

Bakan Bilgin, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) aldığı için emekliliği ertelenenlerin durumunu da EYT konusunun içinde çalıştıklarını anlatarak, “Ya böyle çözeceğiz ya da başka bir şey bulacağız” diye konuştu.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN KADROSU TAMAM

Mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmayı bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyleyen Bilgin “Çalışma programımıza uygun bir şekilde çalışıyoruz. İlk konumuz sözleşmeliler. Biz Bakanlık’ta çalışmamızı bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunu yarın çağıracağım. Ondan sonra sosyal taraﬂ arımızla konuyu paylaşacağız. Onların görüşlerini almıştık ama bir de birlikte değerlendireceğiz. Ondan sonra kamuoyuna açıklarız. Ayın sonunda veya eylülün ilk haftasında tamamlamış oluruz. Geçici işçiler konusunu hemen çözeceğiz. Taşeron işçiler konusunu ondan sonra ele alacağız” ifadelerini kullandı.

VERGİ DİLİMİ MALİYENİN KONUSU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını talep etmişti. Bu konuyla ilgili de konuşan Bakan Bilgin, “Gündemimizde şu an öyle bir çalışma yok ama çözülmesi gereken bir konu. Daha çok Maliye Bakanlığının konusu. Böyle bir talep daha önce de söz konusu olmuştu, Maliye Bakanlığımıza iletmiştik. Sendikalarımız hep, ‘Biz toplu sözleşme yapıyoruz, belli bir ücret ve zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz’ şeklinde bir talepte bulunuyorlar. Bu haklı bir talep tabii ama doğrudan doğruya Maliye Bakanlığının vergi düzenlemeleriyle ilgili bir konu” dedi.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI ARALIKTA

Kasım ayında asgari ücrete yeni bir güncelleme yapılacağına ilişkin iddiaları da değerlendiren Bilgin “Bu konuyu aralıkta çalışacağız” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

EYT'de son durum 8 formül: Masadaki senaryolar netleşti, kapsam belirleniyor EYT son durum milyonlar tarafından takip edilirken, formül haberleri de peş peşe geliyor. Asgari ücret, 3600 ek gösterge gibi gündemin ilk sıralarında yer alan ekonomik konular bir bir çözüme kavuşturuldu, sırada 23 yıldır bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu var. 2022'nin sonunda 2023'ün başında yasalaşması beklenen konu ile ilgili meraklı bekleyiş sürerken, masada 8 formül olduğu konuşuluyor. EYT konusu çözüldüğü takdirde ise ilk emekli maaşlarının Şubat 2023'te hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte EYT son dakika haberleri ve gündemdeki EYT formülleri...

EYT'liler ne zaman emekli maaşına kavuşacak? İsa Karakaş tarih verdi... EYT son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor, milyonlarca EYT'li formül hesapları yapıyor. Çeyrek asra yaklaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin çözümü konusunda artık geri dönüşün olmadığını söyleyen SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, EYT'lilerin en erken ne zaman emekli maaşına kavuşabileceğine değindi. Karakaş, EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanunun en erken Aralık ayı içinde kabul edilebileceğini, yürürlük tarihinin 2023 yılının ocak ayı olacağını ve EYT’lilerin bu durumda en erken 2023 yılı şubat ayında emeklilik maaşına kavuşabilecekleri kanaatinde olduğunu belirtti.