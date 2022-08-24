Türkiye Gazetesi

İlk yarı bilançoları oldukça iyi gelen bankacılık sektöründe cuma günü kapanışta Merkez Bankası PPK’dan gelen sürpriz faiz indirimi sonrası alınması muhtemel makroihtiyati önlemlerin endişesiyle gerileme yaşansa da yeni haftanın ilk işlem gününde alınan makroihtiyati önlemlere rağmen yükseliş trendi geri geldi ve dün bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 6’yı aştı. Bankacılık endeksi ağustos ayı içinde ise yüzde 30’un üzerinde getiri sağladı. Son 1 ayda ise bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 45’i buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün yaptığı açıklamada yabancı yatırımcıların borsaya 300 milyon dolarlık giriş yaptığını dile getirirken, analistler son üç haftadır yabancı girişinin yaşandığını ve yabancıların bankacılık endeksinde aktif olduklarını dile getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Merkez Bankası ve Borsa İstanbul açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti" dedi

Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor işlem hacmi ile yüzde 1,34 değer kazanarak, 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.