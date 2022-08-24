Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatiﬂ erinin çalışmalarına ilişkin son durumu anlattı. Tarım Kredi ürünlerinin farklı bir markette de satılması için görüştüklerini belirten Kirişci, “Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatiﬂ eri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi’nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek. Görüşmeler olumlu ve çalışmada sona gelindi” dedi.

MAZOT VE GÜBREYE ‘KARTLI’ DESTEK

Bakan Kirişci, mazot ve gübre için desteklerin nakdî olarak değil, kart aracılığıyla yapılacağını ifade etti. Uygulamanın nasıl işleyeceğini anlatan Kirişci, “Hububattan başlayarak, stratejik ürünlerin ekim döneminde, üreticilerimizin temel girdileri olan mazot ve gübreyi tedarik edeceğiz. Kredi kartının muadili bir kart vereceğiz. Üretici, akaryakıtını ve gübresini bu kart ile alacak. Bu kartlar tanımlanmış olacak ve başka bir şey için kullanılamayacak. Ürününü sattıktan sonra üretici, bu harcamalardan doğan borcunun ana parasını ödeyecek. Borcun faizini de biz üstleniyoruz. Böylelikle vatandaşa sıfır faizli bir kredi imkânı sağlamış oluyoruz” açıklamasını yaptı.

‘YEŞİL EKRAN’LA ORMANLAR İZLENECEK

Orman yangınlarıyla ilgili yeni bir projeyi daha yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade eden Kirişci, “Yeşil Ekran projesi hayata geçirilecek. Vatandaş, anbean ormanların güncel hâlini görecek. Çalışmada sona gelindi, birkaç hafta içinde hayata geçirilmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KORİDORA YEŞİL IŞIK

Tahıl koridoruna benzer bir koridor oluşturulması durumunda Türkiye’nin tavrının destek yönünde olacağını ifade eden Bakan Kirişci, şöyle konuştu: Yaptırımlara tabi olmayan iki ürün grubu var, bunlar tarım-gıda ve gübre. ABD’li yetkililer de gıda, tarım ve gübre ürünleri konusunda ‘bunlar ambargo dışı’ dedi. Türkiye, bu konuda aktif rolünü sürdürmeye devam edecek. Tahıl koridoru ile başladı. Yarın BM ile birlikte taraﬂ arın da uzlaşması çerçevesinde başka konuları da içine alabilir. Bizi bugün ilgilendiren konular, tahıl ve gübre. Rusya mallarının dışarı çıkmasına mani bir durum yok ama BM’nin içinde yer aldığı dörtlü mekanizmanın bunu onaylıyor olması da önemli. Böyle bir durumda Türkiye’nin tavrı da destek yönünde.

SARI ETİKETLER ÇOĞALIYOR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi’ye ait Kooperatif Marketlerde 30 temel gıda ürününde yapılan indirimlerin ardından uygulamanın bazı zincir marketlerde de görülmeye başlandığını söyledi. İndirimin başladığı 15 Ağustos’ta da yeni ﬁ yatları yerinde incelediğini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti: Tarım Kredi Kooperatif Market’in kendi markasıyla sattığı 5 litrelik ayçiçeği yağının 163 liradan 147 liraya düştüğünü, yine aynı mağazada Toprak Mahsulleri Oﬁ si’nin 5 litrelik ayçiceği yağının 135 liraya satıldığını gördüm. Bunun yanı sıra sebze, meyvelerde de ciddi indirimler yapılmış. Bakliyat ürünlerinde, peynirde, zeytinde, unda, tuvalet kağıdında, böyle temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 8 ila 25’e varan aralıkta indirimler yapıldığını tespit ettim. Daha sonra çıkıp bazı yerel zincir ve toptancı marketlerde ﬁ yat araştırması yaptığımda oralarda da sarı etiketlerin çoğaldığını ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yapılmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatiﬁ ’nin ﬁyatlarına yaklaşıldığını memnuniyetle gördüm. Ne var ki bazı zincir marketler ise eski ﬁyatlarında diretmekte.

İNDİRİME DESTEK

> Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel “ŞOK marketler olarak bir gün değil, her gün ucuz ﬁyat politikamız ile müşterilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

> CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu da maliyetler el verdiği ölçüde, düzenli olarak, tüketici dostu indirimler sunacakları kampanyalar düzenlediklerini söyledi.

> Migros’tan yapılan açıklamada, ‘Birlikten Berekete Kazanan Türkiye’ kampanyası kapsamında bugüne kadar 120’yi aşkın temel üründe enﬂ asyonla mücadele için indirimler yapıldığı aktarıldı. Yaklaşık 1.000 ürünü içeren Migroskop indirimleri ise 15 günde bir yenileniyor.

Tarım Kredi ilk günde rekor satış yaptı Tarım Kredi Kooperatiﬂ eri, indirimli satış kampanyasının ilk gününde cirosunu yaklaşık 7 kat artırdı.

Tarım Kredi'de indirim sınırlı kaldı Vatandaşlar gıda ürünlerinde indirim uygulamasıyla Tarım Kredi marketlerine akın etti. Ancak indirimin sınırlı kaldığı görüldü. Pirinçte yüzde 28, ayçiçeği yağında yüzde 10 indirime gidilirken, 10 üründe herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.