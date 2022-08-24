Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre, 2020’de yaklaşık 489 bin çift evlenirken, 2021’de ise yüzde 14,92’lik artışla 562 bin çift, 2022’nin ilk 6 ayında ise 678 bin çiftin evlenmesi, turizm sektörünü de hareketlendirdi. Baldan Suites Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akbal, “Evlilik sezonunun açılmasıyla, Balayı Turizmi de hareketlendi. Bu yıl, Avrupa’dan Norveç’e, Trabzon’dan Konya’ya dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden yoğun bir talep alıyoruz. Pandemi öncesi, balayı konseptli otel sayısı çok azken, şu anda özellikle Muğla bölgesinde bu yatırımlar da artmaya başladı. Pandemi öncesi Maldivler, Bali gibi lokasyonlar balayı için en fazla tercih edilen turizm bölgeleriydi. Son iki yıldır Türkiye, özellikle Muğla bölgesi bu tekeli kırmaya başladı diyemesek de henüz, sızmaya başladı diyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkeleri, Norveç, Doğu Avrupa ülkeleri balayı için bizi tercih etmeye başladı" dedi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck balayı için Paris’te Ayrıldıktan sonra hafta sonu ABD’de Las Vegas’ta yapılan düğünle yeniden hayatlarını birleştiren şarkıcı Jennifer Lopez ve aktör Ben Affleck, Fransa’nın başkenti Paris’te görüldü. Yeni çiftin “aşk şehri” Paris’e balayı için geldiği sanılıyor.

Balayına giden çiftin, cenazeleri döndü Balayı dönüşünde yaptıkları kazada hayatlarını kaybeden yeni evli çift, memleketleri Sinop’un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.