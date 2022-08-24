Bakan Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Nureddin Nebati Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.
Bakan Nebati'den dar gelirlilere iki yeni destek müjdesi: Çalışmalar tamamlandı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Merkez Bankası ve Borsa İstanbul açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti" dedi