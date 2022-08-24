Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak hem piyasaların son durumunu değerlendirdi hem de yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Dolar-altın düşer mi/yükselir mi? Kripto, gümüş, sterlin'de yatırımcıları neler bekliyor? İşte ayrıntılar:

"Piyasalar açısından dalgalı kur ve belirsizlik halen devam ediyor. Dolar endeksi 108-109 bandında bir çıkıyor bir iniyor. Emtia fiyatlarındaki ons fiyatlamaları dalgalı. Biraz daha belirsizlik var bu hafta. Özellikle FED tarafından nasıl bir karar gelebilir, piyasalara yansıması nasıl olur acaba, 55 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı açıklanır? Bu soruların cevabı oldukça önemli."

DOLARDA AVANTAJ FIRSATI

Şu anda bir belirsizlik var içeride, dolar kuru güç durmaya devam ediyor. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra 18.20 lira seviyesi üzerinde bir kur görüyoruz.

18.20 diyorum çünkü ekranlarda 18.25 olduğunu görüyorlar insanlar. Aslında 18.22 lira şu anda dolar kuru. Dolar kurundaki bu güçlü duruş devam ederken borsada da yeni rekorlar görüyoruz 3119 puan seviyesinde. Sanırım bir sıcak para girişi var, bu sıcak para girişi ile de borsanın desteklendiğini düşünüyorum.

Bu hafta yine euro/dolar paritesinde üçüncü kez aşağı yönlü düşüş çok dikkat çekiciydi. 1 seviyesinin altın da 099.30 seviyesinde şu anda bu da benim nazarımda oldukça önemli. Çünkü bunu avantaja çevirecek kişilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Birikimler ile yatırım yapılırken satın aldığınız ürünün gerilemesi avantajdır. Çünkü maliyet düşüyor.

Kripto paralarda ki yatay seyir halen devam ediyor. 21.438 puan dolar seviyesinde, burada da bir belirsizlik halen mevcut. 20-22 bin dolar aralığına sıkışmış bir piyasa var karşınızda.

'EKRANLARDA GÖRMÜYORSUNUZ'

Gümüşün ons fiyatı 19 dolar seviyesinde, 19 dolar seviyesinde bazen altına sarkıyor tekrar toparlanıyor yine dolar karşısında ucuz kalmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için de bir fırsat oluyor. Gümüş düştü diyenler, gümüşün gram fiyatını ekranlarda 11.04 lira görüyorsunuz, banka veya kapalıçarşı piyasasında ise 11. 60 lira aralığında.

KRİPTO'DA YATAY SEYİR FED'E KADAR DEVAM EDECEK

Kripto paralarla da yatay bir süreç var 21.222 dolar seviyesinde. 20.894, 21.455, 22 bin direncini kıramıyor, burada yatay bir bekleyiş var. Muhtemelen FED’e kadar da kendine bir yön belirleyecek. Piyasalar FED’den 50 ya da 75 baz puanlık faiz artırımı bekliyor. Bu kesinleşmedi. Muhtemelen %45 civarında piyasalar, 75 baz puan %55 civarında 50 baz puanlı bir faiz artırımı bekliyor.

STERLİN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sterlin/dolar paritesinde ciddi bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Sterlin TL kuru 21.34 lira seviyesinde, yine dolardan güç toplamaya devam ediyor. Sterlin/dolar paritesi 1.1773 seviyesi euro tarafında düşük bir rakam olarak karşımızda duruyor. Çünkü 137 rakamlardan bu seviyeye kadar sert bir şekilde değer kaybetti.

GRAM ALTINDA SAKİN BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Gram altında TL fiyatında yine 1.023-1.028 lira aralığında bir fiyatlama olduğunu gözlemliyoruz. Sakin bir bekleyiş var.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

FED toplantısına bağlı olarak cuma günü piyasalarda bir dalgalanma olabilir.

Altın ve gümüşte kritik uyarı! İslam Memiş ‘Ağustos ayı son şans’ dedi eylülü işaret etti Piyasaların gözü bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Beklentiler faiz kararının değişmeyeceği yönünde…Finans Analisti İslam Memiş piyasalarla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Bu defa gümüş içinde uyarıda bulunan Memiş, “1 Eylül itibari ile yükseliş altın ve gümüş tarafında bekliyorum” dedi.

İslam Memiş tarih verip uyardı: Bugünkü değerlerden araba almayın Finans Analisti İslam Memiş, bugün resmen hayata geçirilen ikinci el otomobil satışlarıyla ilgili kararı değerlendirdi. Memiş, araba almak isteyenler için tarih verirken ‘Bugünkü değerlerden araba almayın’ uyarısında bulundu.