Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda ‘Sıfır karbon’ hedeﬁ yle hareket eden Türkiye’de enerji kullanımı da buna göre şekilleniyor. Son verilere göre, bu yılın Mayıs ayında doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 (361 milyon metreküp) azalarak 3,4 milyar metreküp oldu. Bu kullanım içinde konutlarda tüketilen doğalgaz miktarı geçen yıla göre yüzde 6 artarken, sanayide yüzde 1, elektrik santrallerinde ise yüzde 33 azaldı.

HANE BAŞI TÜKETİM YÜZDE 60 AZALDI

Meteorolojik verilere göre de Türkiye’nin 17,1 derece olan mayıs ayı ortalama sıcaklığı, son dönemde 16,9 derece ile ortalamanın 0,2 derece altında gerçekleşti. Bu dönemde ortalama hane başı tüketim, Akdeniz Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 28,8 metreküp, Ege Bölgesi’nde 42,6 metreküp, İç Anadolu Bölgesi’nde 46,5 metreküp, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olan Marmara Bölgesi’nde 48,6 metreküp, Karadeniz Bölgesi’nde 67,3 metreküp, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 88,1 metreküp oldu. Genel olarak bakıldığında, ortalama hane başı tüketim ise tüm bölgelerde önceki aya göre yaklaşık yüzde 60 düştü. Bu arada, mayısta doğalgaz dağıtım şirketleri, tüketilen toplam doğalgazın yüzde 93’ünü (3,2 milyon metreküp) nihai tüketicilere ulaştırdı. Bu dönemde abonelerin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, serbest tüketicilerin dağıtım şirketlerinden tedarik ettiği doğalgaz miktarı yüzde 18 artarken, taşınan doğalgaz miktarı ise yüzde 23 azaldı.

Asgari ücrette enerjinin payı yüzde 13,9’a geriledi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir ailenin aylık ortalama enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payının 2002’deki yüzde 45,7 seviyesinden 2022’de yüzde 13,9’a düştüğünü bildirdi.

Almanya enerji krizine karşı alarmda: Türk firmalara soba siparişi yağıyor Enerji krizine çözüm arayışında olan AB ülkeleri elektrikli sobalara yönlendi. Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı.