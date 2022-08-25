Türkiye Gazetesi

Toplantıda Fed başkanının, geçtiğimiz aylarda peş peşe artırdığı faizlerle, beklentilerin de üzerinde düşüş gerçekleşen enﬂ asyon sebebiyle daha ılımlı faiz artış serisine geçileceğine dair sinyal bekleniyor. TCMB’nin faiz indirimiyle güçlenen, Fed’in faiz artışıyla yükselişinin hızlanması beklenen Dolar/TL’de 18,15 seviyesi aşıldı, Avro/Dolar paritesi ise 0,99’da seyrediyor. ABD’deki hızlı faiz artışlarına karşın, Avrupa daha temkinli hareket ediyor. Avro Bölgesi’nde faiz artırımlarında ağır davranılması sebebiyle yüksek oranlı bir artırımın da avronun değer kaybını durdurmayabileceğinden endişe ediliyor. Avro Bölgesi’nde tarihî yüksek enﬂasyon nedeniyle Merkez Bankası 10 yıl sonra ilk kez geçen ay 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Yatırımcılar 8 Eylül’deki toplantıda da benzer bir hamle beklerken 19 üyeli bölge ekonomisinde artan yaşam maliyetleri hane halkı ve şirketler üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Avronun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ithalatı daha pahalı hâle getirerek enﬂ asyonu ivmelendiriyor. Bankanın 75 baz puanlık artışının dahi enﬂ asyonu durdurmaya yetmeyeceği öngörülüyor.

Analistlerden altın ve dolar için çarpıcı açıklama: Koruma görevi görmüyor 20 yılın en yüksek seviyelerine çıkan ABD dolar endeksi piyasalarda etkisini gösteriyor. Analistler dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Endekste yılın en yüksek seviyesi olan 109,24’ün aşılması halinde 120'ye doğru artış olabileceği ifade edildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler Dolar ve Euro’daki hareketliliğe etkili oluyor. 15 Temmuz’dan bu yana yükseliş eğilimini sürdüren Dolar endeksi en yüksek seviyelerini gördü.

Dolar Euro’yu geçti… İşte döviz kurlarında son durum Döviz kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki sürpriz faiz indirimi sonrası dolar 18,15 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar Euro’yu geçti. Peki döviz kurlarında son durum ne? 23 Ağustos sabahı dolar güne nasıl başladı….