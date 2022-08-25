Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin yeniden yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi hâline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz” sözlerini değerlendiren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Türkiye’nin 1990’lı yılların faiz tuzağına yeniden düşmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan “Bu tuzak; yüksek faiz, düşük kurdur. Birileri gelip Türkiye’de parasını bozduruyor, sonra parasını faize yatırıyordu. Yüksek faizle para kazanıp kaçıyordu. Buna ‘sıcak para cenneti’ deniyor. Türkiye, 1990’lı yıllarda bunu yaşadı, en yüksek faizlerden birisiydi. Birçok ﬁ rma, yatırım yapıp düşük kâr elde etmek yerine, devlete borç para vererek paradan para kazanmaya çalışmıştı. 1990’lı yıllarda ﬁ rmaların bilançosuna baktığınızda, faizden kazandığı paranın ürettiği malın satışından kazandığı paradan fazla olduğunu görürsünüz” dedi. Yüksek faizin ekonomideki kırılganlığı artırdığını anlatan Erdoğan “Ekonomiyi yabancı paraya ve kısa vadeli sermaye hareketlerine duyarlı, rant ekonomisi hâline getirir. Bu strateji, sürdürülebilir bir strateji değil. Yüksek faizlerle kuru düşürmek, kalıcı bir etki doğurmaz. Dolar yeniden arttığında tekrar faiz artırmanız gerekir. Bu kısır döngü, ekonomiyi yabancı sermayenin oyuncağı hâline getirir. Hükûmetin ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, ısrarla kaçındığı şey de bu. Türkiye’de artık faiz lobisinin gücü azalıyor” diye konuştu.

RANTLA DEĞİL ÜRETİMLE KAZANÇ

Merkez Bankasının faiz düşürerek piyasaya düşük maliyetle fon sağladığına dikkat çeken Erdoğan “Bankacılık sektörünün de bu çerçevede reel sektöre kaynak sağlaması lazım ki böylece reel sektör de yatırım yapabilsin. Böyle, reel sektörden para kazanmak daha anlamlı hâle gelir. Rant ekonomisine girmeden, üretimle para kazanma anlayışı kurumsallaşır” ifadelerini kullandı. Büyük yatırımcılar için gayrimenkul yatırımlarının kazançlı olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: Küçük yatırımcılar ise devletin sunduğu ﬁnansal enstrümanlardan yararlanmalı çünkü doların nereye gideceği belli olmaz. Bu çerçevede, Kur Korumalı Mevduat uygulamasını tavsiye ediyorum.

Market fiyatları ve faiz indirimi masada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Kabinede ayrıca Rusya ve Ukrayna’daki diplomasi trafiği, İsrail ile normalleşme adımları istişare edilecek, enerji sübvansiyonları masaya yatırılacak.

Ekonomistlerden Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması. Dolar 19,5 lirayı test edebilir Merkez Bankası'nın faizi yüzde 13'e indirmesinin ardından uzmanlardan ilk açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş ve Ekonomist Adil Salepçioğlu, kararın piyasalar için sürpriz olduğunu belirtti. Kurun, döviz satılarak baskılanacağını vurgulayan İslam Memiş, 18 lira üzerinde ataklar görülse bile bunun kalıcı olmayacağını kaydetti. Salepçioğlu ise ekim ayında enflasyon rakamlarını için yüzde 70’lerin telaffuz edilebileceğini belirterek "Kısa vadede dolar 18-18,5 lirayı, ardından ise 19,5 lirayı test edeceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası politika faizini yüz baz puan indirdi Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısında politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi. Merkez Bankası ''Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir'' açıklamasında bulundu.