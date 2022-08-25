Türkiye Gazetesi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 19 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 488 milyon dolar düşüşle 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasından kredi ayarı Yapılan düzenleme ile kâr rekoru kıran bankalara menkul kıymet tesis etme zorunluluğu getirilirken sanayicinin ucuz krediye erişiminin önü açılmış oldu. Devlet ise tahvil yoluyla daha ucuza borçlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan kredi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılığa tabi kredilerde düzenlemeye gitti. 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisi uygulamasının etkinliğini arttırılması amacıyla bankalar içi yüzde 30 olduğu açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Merkez Bankası ve Borsa İstanbul açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti" dedi