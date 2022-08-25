Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı kaynaklarında yer alan bilgiye göre, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları çalışmalara başladı.

Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta Adalet Bakanlığında bir araya geldi.

DETAYLAR NETLEŞTİ VE SUNUM YAPILDI

Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından Bakanlar Bozdağ, Nebati, Dönmez ve Karaismailoğlu, bu toplantıda çalışmaya son şeklini verdi. Bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yeni düzenlemenin detayları netleştirildi ve sunum yapıldı. Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Bu düzenleme, yaklaşık 9 milyon icra dosyasını kapsayacak.

Erdoğan’dan vergi talimatı: Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Önemli ekonomi mesajları veren Erdoğan, "Ülkemizi 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden dizayn edildiği dönemde hiçbir fırsatı kaçırmamak, her türlü fedakarlığı yapmak boynumuzun borcudur" dedi. Vergi konusunda gerekli adımların atılması için talimat verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanımız, bakanlık nezdinde süratle adımı atacaktır. Bunun için Meclis'in açılmasını beklemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetleriyle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yetkilendirilen ve şehir merkezinden havalimanına kadar toplu taşıma hizmeti veren kuruluşlara yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre taşıma işletmeciliği, talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması ile yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan kredi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılığa tabi kredilerde düzenlemeye gitti. 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisi uygulamasının etkinliğini arttırılması amacıyla bankalar içi yüzde 30 olduğu açıklandı.