Türkiye Gazetesi

Dolar geçen hafta Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi sonrası 18 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Dolar/TL gün içi en yüksek 18,1768’i gördü. Borsada ise bankaların güçlü performansı sürüyor. Güne 18,14 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:55 itibarıyla %0,22 artışla 18,18 liradan işlem görüyor. Euro kuru, saat 15:59 itibarıyla %0,26 artışla 18,1389 liradan işlem görüyor.

GÖZLER POWELL’IN AÇIKLAMALARINDA

Piyasalarda para politikasının yönüne dair ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki konuşması beklenirken dolar endeksi 20 yılın zirvesine yakın seviyelerden hafif geriledi. Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi 108,47 seviyesine kadar gerilese de en son temmuz ortasında gördüğü eylül 2002’den bu yana zirve olan 109.29 seviyesine yakın seyretti.

BANKALAR YÜZDE 6'YA YAKIN PRİMLİ

Borsa İstanbul tarafında ise bankaların performansı yakından takip ediliyor. BIST 100, bankacılık endeksi öncülüğünde yüzde 2,74 yükselişle 3.144 puandan işlem görüyor. Dün negatif bir tablo çizen Bankacılık endeksi ise bugün yüzde 6'ya yakın primli. Endeks, dün keskin hareketler ve kâr satışlarıyla gün içinde yüzde 3'ü aşan değer kaybı yaşamıştı. Bankalar arasında en iyi performans ise yüzde 10 yükselişle Halkbank ile Vakıfbank'a ait. Albaraka yüzde 8, Garanti BBVA yüzde 7, Yapı Kredi ise yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak onları takip ediyor. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile elektrik oldu

Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

İslam Memiş altın ve doların yerini alacak yatırımı açıkladı: Yatırımcısı hızla artıyor, Türkiye’de tonlarca var Altın ve dolar yorumlarıyla dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş gümüşe dikkat çekti. Gelin ve damatlara takı olarak artık gümüş sikkeler takılacağını belirten Memiş, “Gümüş yatırımcısı sabrederse karşılığını alır” dedi.