Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,36, holding endeksi yüzde 2,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 kazançla 3.136,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daraldı. Piyasa beklentisi ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,8 küçülmesi yönündeydi.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Merkez Bankası ve Borsa İstanbul açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti" dedi

Borsa İstanbul'da yeni zirve BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 artışla, rekor seviye olan 2.860,53 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,95 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 2.860,53 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.