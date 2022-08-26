Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarını çözmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan destek paketinin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, devreye girecek destek paketiyle yaklaşık 6 milyon kişinin icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu temizlenecek. Destek paketi, varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen borçlar ile alacaklısı diğer şirketler olan borçlara yönelik olarak iki aşamalı işletilecek. Düzenleme ile 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek. Bu arada, kişilerin borçlu olduğu şirketler de icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider kaleminde gösterecek ve bunları vergiden düşecek. Böylece, vatandaşların bu kapsamdaki borçları hazineden karşılanmış olacak. Paketin ikinci ayağı ise varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen icradaki borçlara yönelik olacak. 1 milyon vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş, 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını da devlet üstlenecek.

YASA İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, bu söz konusu destek paketi içinde yer alacak borçların önemli bir kısmı, vatandaşın elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklanıyor. Paketin devreye girmesiyle birlikte, vatandaşın temel ihtiyaçlar içinde değerlendirilen bu borçlarını devlet ödeyecek. Ayrıca, borçlara ilişkin düzenleme için yasa çıkması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin, Meclis’in açılmasının ardından çıkarılacak yasa ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. Borçluların gerçek kişiler olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasﬁ yesi gerçekleşecek” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Nebati duyurdu: Dar gelirliye destek paketi Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. Buna göre , 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynanlanan borçları ise devlet üstlenecek.