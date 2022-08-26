Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.154,93 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,69'la iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 2,50 değer kazanarak 3.136,77 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

YATIRIMCILAR POWELL'IN KONUŞMASI ÖNCESİ TEMKİNLİ HAREKET EDİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Hafta başında yüzde 50'lerde bulunan Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğine işaret eden analistler, Powell'ın konuşmasında vereceği mesajların fiyatlamalara yön vereceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsadan kapanış rekoru Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 kazançla 3.136,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Banka kârları katlandı borsada hisseler uçtu Borsa İstanbul, üç haftadır yabancı yatırımcının girişiyle tarihî zirvelerini gördü. Kârlarını 15 kata kadar çıkaran bankalar öncülüğünde BİST100 Endeksi, 3 bin 120 puanın üzerine çıktı.

Borsa’da günün ilk yarısında rekor seviye Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. Borsa'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.112,88 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,04 puan ve yüzde 1,57 değer kazancıyla 3.110,53 puan oldu. Toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.