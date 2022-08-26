Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararının açıklanmasına kısa süre kala altın piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belgin, "Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var." açıklamasında bulundu. Hal böyle olunca," Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

Altın fiyatları için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını anımsatan uzmanlar altın fiyatları hakkında yorumlarda bulundu. Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatları ne durumda? Ons ve gram altında beklentiler neler? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu..

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var. Bundan sonraki rota ne olacak?

Ancak şu bir gerçek ki aşağıda 1.720 yukarıda 1.765 dolar ons halihazırda korunuyor.

Bu da ilerleyen günlerde FED'in açıklamalarına bağlı olarak ons tarafında bir yukarı yönlü hareketin olabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü her bu şekildeki sıkışma onsta yukarı yönlü hareketi beraberinde getirmiş.

Gram altın hem onstaki hareketten hem dolar / TL'den etkileniyor.

Güçlü dolar endeksinin büyük etkisi var. 1.023 – 1.027 lira seviyesinde kabaca dolanan bir gram altında 1.000 lira ve altına geri çekilmeler yeni alım fırsatı oluşturacaktır.

Çünkü güçlü dolar mı güçlü ons mu her ikisinden de etkilenecek.

Bir değişim olursa güçlenen bir ons profili görürsek düşen bir dolar görürsek de gram altın yine gözde yatırım aracı olmaya devam edecek.

ALTIN YORUMLARI İSLAM MEMİŞ

- Altın onsu 1738 dolarda yatay, sakin bekliyor. Neyi bekliyor? Fed'in faiz kararını bekliyor. 1720-1770 aralığında bekliyor. Dolar karşısında aşırı değer kaybettiği için, altın gerçek değerinde olmadığı için dolar karşısında aynı euro, sterlin, gümüş gibi en fazla değer kaybeden emtialar. Alınabilir seviyedeler.

1007 TL'DEN BOZDURUP CANINIZI YAKMAYIN

- Gram altın TL fiyatını ekranlarda 1007-1009 olarak gösteriyorlar ancak iş sizin gördüğünüz gibi değil. Şu anda 1023-1027 aralığında. Bozdurursanız 1023, satın alırsanız 1028 lira. Dolayısıyla sadece satın alma için değil, bozdurma için dahi ekranlardaki fiyatlar geçerli değil.

- Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın. Gram altın TL 1023-1028 aralığında, elinizdekini tutup da 1007'den bozdurup canınızı yakmayın. Bazı arkadaşlar gram altın düştü diyor, 1023-1028 nasıl düştü?

CUMA GÜNÜ PİYASALARDA DALGALANMA OLABİLİR

- Bu hafta cuma günü Fed Başkanı'nın konuşması var. Çok önemli olacak, cuma günü piyasalarda dalgalanma olabilir. Fed'in faiz artırımına dair bir ipucu aranacak. Cuma günü dalgalanma olursa şimdiden bunun hazırlığını yapmanız gerekiyor.

(Ahaber)

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