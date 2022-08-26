Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çırağan Sarayı'nda saat 20.00'de düzenlenen Deniz Ticaret Odası'nın 40. Yıl Gala Yemeği'nde konuştu. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, 'Tahıl koridoru' ile bugüne kadar taşınan yük miktarı 984 bin ton olduğunu açıkladı.

'41 GEMİ UKRAYNA'NIN LİMANLARDAN YÜKLÜ OLARAK KALKIŞ YAPTI'

Karaismailoğlu, "Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasında çok önemli bir yer edinen 'Tahıl Koridoru' Türkiye'nin öncülüğünde ve girişimiyle, ilgili kurumlarımızla iş birliğiyle çok yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlardan yüklü olarak kalkış yaptı. Söz konusu gemiler ile 9 farklı çeşit yük taşındı. Bu gemilerin; 17'si Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir, 19'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 984 bin 536 tondur. Türkiye limanlarında gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 228 bin 971 tondur. Yani toplam yükün yüzde 27'si bizim limanlarımıza gelmiştir. Ukrayna limanlarında bekleyen diğer gemiler için de girişimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

MSB: Tahıl yüklü 4 gemi daha hareket etti MSB, bugün sabah itibariyle Ukrayna limanından ayrılan 4 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini açıkladı. Denetimleri gerçekleşen 5 gemi de Ukrayna'ya hareket etti.

MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakan Akar'dan tahıl koridoru ve terörle mücadele açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ve terörle mücadele konularında açıklamalarda bulundu.

Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı ​Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna limanlarından 2 geminin daha yola çıktığını açıkladı.